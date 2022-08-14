Сейчас вакцинируется 40% беременных из групп риска.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске откроют пункт вакцинации для беременных. Как сообщает портал «Infopro54», его организуют на базе центра планирования семьи и репродукции.
Как рассказала Юлия Юрьева, начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Новосибирской области беременные боятся обращаться в поликлиники в период беременности. Опасаются подхватить инфекцию.
- Для них будет организован пункт на левом берегу, - уточнила чиновник.
На сегодняшний день вакцинируются всего 40% беременных женщин из разных групп риска.
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