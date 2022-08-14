Сейчас вакцинируется 40% беременных из групп риска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске откроют пункт вакцинации для беременных. Как сообщает портал «Infopro54», его организуют на базе центра планирования семьи и репродукции.

Как рассказала Юлия Юрьева, начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Новосибирской области беременные боятся обращаться в поликлиники в период беременности. Опасаются подхватить инфекцию.

- Для них будет организован пункт на левом берегу, - уточнила чиновник.

На сегодняшний день вакцинируются всего 40% беременных женщин из разных групп риска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер