Мама олимпийского чемпиона из Новосибирска Романа Власова пишет книгу о своем сыне

Роман Власов отметил, что ему приятно внимание к его биографии. Фото: REUTERS.

Книгу о двукратном олимпийском чемпионе по греко-римской борьбе из Новосибирска Романе Власове можно будет купить в книжных магазинах. Биографию сына пишет мама чемпиона Татьяна Власова. КП-Новосибирск связалась с обладателем двух олимпийских медалей, чтобы уточнить, когда книгу о нем издадут.

– Мы действительно собираем материал, но публиковать еще не планируем. Думали, получится быстрее, но торопиться в этом деле нельзя, – признался КП-Новосибирск Роман Власов.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о легендарном борце греко-римского стиля Романе Власове. Он дважды стал олимпийским чемпионом, трижды – чемпионом мира, четырежды – чемпионом Европы.

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