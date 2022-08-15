Мама олимпийского чемпиона из Новосибирска Романа Власова пишет книгу о своем сыне

Роман Власов отметил, что ему приятно внимание к его биографии. Фото: REUTERS.
Книгу о двукратном олимпийском чемпионе по греко-римской борьбе из Новосибирска Романе Власове можно будет купить в книжных магазинах. Биографию сына пишет мама чемпиона Татьяна Власова. КП-Новосибирск связалась с обладателем двух олимпийских медалей, чтобы уточнить, когда книгу о нем издадут.
– Мы действительно собираем материал, но публиковать еще не планируем. Думали, получится быстрее, но торопиться в этом деле нельзя, – признался КП-Новосибирск Роман Власов.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о легендарном борце греко-римского стиля Романе Власове. Он дважды стал олимпийским чемпионом, трижды – чемпионом мира, четырежды – чемпионом Европы.
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