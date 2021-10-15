Роман Власов: биография, почему борец не поехал на Олимпиаду, последние новости

С Норвегии спортсмен из Новосибирска завоевал третье золото чемпионатов мира. Фото: United World Wrestling.

Легендарный борец греко-римского стиля Роман Власов одержал очередную победу: уроженец Новосибирска завоевал золото в категории до 77 килограммов на чемпионате мира по борьбе, который прошел в Осло. Спортсмен дважды становился олимпийским чемпионом, четырежды — чемпионом Европы. Теперь он стал трехкратным чемпионом мира. Пока Власов празднует победу, предлагаем посмотреть, как он прошел путь от первых «шутливых» тренировок до мирового признания.

БИОГРАФИЯ РОМАНА ВЛАСОВА

Будущий олимпийский чемпион родился в Новосибирске 6 октября 1990 года. Он жил с матерью Татьяной Леонидовной и старшим братом Артемом — отец ушел из семьи. Маме тяжело давалось воспитание двоих сыновей. В 1990-х годах денег не хватало — зарплату задерживали. Татьяне Леонидовне приходилось днем работать завучем в школе, вечером — нянечкой. За Ромой помогал следить брат, и именно он привел мальчика в мир спортивной борьбы.

Артем ходил в школу греко-римской борьбы заслуженного тренера СССР Виктора Михайловича Кузнецова, и шестилетний Рома однажды тоже захотел там побывать. Только первые тренировки он считал не более чем баловством. Кстати, занимался он в том же зале, где когда-то отрабатывал приемы Александр Карелин.

— Помню, все время приходил в зал с мягкими игрушками. Заяц у меня плюшевый был. Ставил его в раздевалке и думал, что он на меня смотрит, — вспоминает Власов.

Маленький Рома Власов во время спортивных сборов в Кудряшах. В детстве масштаб фигуры Карелина он не до конца осознавал. Фото: из личного архива.

Но со временем тренировки становились все более осознанными. Уже через два года состоялись первые соревнования Ромы. Поединок он проиграл — и сильно расстроился. Но сам спортсмен говорит, что именно то первое поражение повлияло на то, кем он стал сейчас. И юный Власов начал усиленно тренироваться.

В 9 лет мальчик уже регулярно участвовал в первенствах Сибири, а в 12 лет поехал на свой первый всероссийский чемпионат, где занял второе место. Одноклассники восхищались Романом, но он не загордился. Спортсмен говорит, что это заслуга мамы, которая была его классным руководителем.

Когда Роману было 15 лет, он поступил в училище олимпийского резерва. Но и о высшем образовании нужно было подумать. По специальности Роман Власов юрист, окончил НГАУ.

— Туда было легче всего поступить и не так тяжело учиться. А у меня очень трудный график сборов и тренировок. Сложились прекрасные отношения с деканом, и он мне очень помогал. Но юрист из меня выйдет плохой. Когда учиться? Я дома-то не бываю — тренируюсь, — рассказывал Роман Власов во время своей учебы.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

Пока учеба не складывалась, Роман Власов достигал первых взрослых успехов на спортивном поприще. А ведь могло сложиться так, что спортивная карьера не состоялась бы: в 2007 году Власов сломал плечо и выбыл из соревнований на долгие три года. Тогда спортсмен испытывал больше душевную боль, нежели физическую. Но Романа прооперировали лучшие хирурги Новосибирска, после была длительная реабилитация и наконец — возвращение к тренировкам.

Первое выступление на Олимпиаде - 2012 - Роман вернулся с нее победителем. Фото: Андрей КОПАЛОВ

2011 год стал для новосибирского спортсмена по-настоящему успешным: он выиграл в двух чемпионатах и в 20 лет завоевал титулы чемпиона России и мира. Тогда же он стал заслуженным мастером спорта РФ по греко-римской борьбе. После этого летом 2012 года Роман представлял Россию на Олимпиаде в Лондоне, привезя оттуда золотую медаль. В 2015 году он снова стал чемпионом мира, выиграв соревнования в Лас-Вегасе.

Знаковой для борца стала вторая Олимпиада 2016 года в Рио-де-Жанейро, на которой он тоже стал победителем. В тот раз он выступал в большей весовой категории — до 75 килограммов вместо 74, как прежде. Несмотря на допинговый скандал, Роман Власов занял первое место, став двукратным победителем Олимпиады. За это достижение он получил государственную награду РФ — орден Почета.

После победы в Олимпиаде - 2016 Власова в аэропорту встречали сотни сибиряков. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В карьере Власова практически не было поражений. Первую (и пока что единственную) бронзовую медаль он получил на чемпионате Европы в Дортмунде (2011), единственное серебро — на чемпионате мира в Будапеште (2013). Во всех же остальных соревнованиях — только золото. Чемпионом Европы Роман Власов становился четыре раза, чемпионом мира — три.

ПОЧЕМУ РОМАН ВЛАСОВ НЕ ПОПАЛ НА ОЛИМПИАДУ-2020?

Спортсменам не всегда сопутствует успех. Роман Власов мог выступить на Олимпиаде-2020 в Токио (она прошла в 2021 году), но шанса поехать туда он не получил. Почему?

На олимпийскую путевку в 2019 году претендовали три борца: Роман Власов, Александр Чехиркин и Абуязид Манцигов. Роман Власов выиграл у них контрольные схватки на сборах и должен был ехать на европейский отбор. Но в дело вмешалась пандемия, разрушившая планы атлетов по всему миру. Олимпиаду пришлось перенести на год, и отбор команд в 2021 году начался заново.

В числе главных претендентов на путевку оказались те же спортсмены. Кого из них отправить на Игры — вопрос, ведь Чехиркин и Манцигов победили на двух последних чемпионатах России, а Власов, хоть и выступал на чемпионате повыше — мировом — к сожалению, проиграл. Решить исход могли только достойные выступления на других соревнованиях.

Не попав на третью Олимпиаду, Роман продолжил карьеру борца - в руках еще одна победа! Фото: United World Wrestling.

Власов должен был выступить на европейском квалификационном турнире в марте 2021 года, но перед ним он проиграл схватку Чехиркину — тот и отправился на турнир представлять Россию. Роман получил шанс побороться на турнире в Польше, но тоже проиграл: в полуфинале уступил венгру Тамашу Леваи, набрав равные баллы. В том же турнире участвовал и Манцигов, который разгромил всех противников. К сожалению, после этого Власову больше не давали шанса побороться за олимпийскую путевку в других соревнованиях. В решающих схватках за право выступать в Токио Романа не было. В его отсутствие право ехать на Олимпиаду отвоевал Чехиркин.

Но новосибирский борец заявил о том, что продолжит карьеру, несмотря на неудачи.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ РОМАНА ВЛАСОВА

В 2021 году спортсмен стал отцом. Фото: vlasovroma90

Роман Власов долго лелеял мечту построить большой дом и завести семью с несколькими ребятишками. И эта мечта сбылась. В 2019 году спортсмен женился на российской шпажистке Виолетте Колобовой, выигравшей на Олимпиаде-2016 бронзовую медаль. А 1 марта 2021 года у пары родился первенец, которого назвали Львом. Кстати, крестным отцом мальчика стал Александр Карелин.

Нанесенный ущерб — 2 миллиона рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.