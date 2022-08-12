В Новосибирске полиция ищет живодеров, живьем снявших кожу с котенка. Фото: предоставлено волонтерами

В Новосибирске полиция ищет живодеров, живьем снявших кожу с котенка. Напомним, произошла эта жуткая история в конце июля: водитель такси проезжал недалеко от Бугринского моста, когда услышал писк и заметил группу молодых людей. Подъехав поближе, он увидел, что подростки издевались над маленьким котенком: они ножом снимали у него с живота кожу. Сибиряк отобрал у них малыша и отвез волонтерам. Зоозащитники уже отвезли его в ветклинику.

— По данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, — пояснили в областном МВД. — Граждане, причастные к данному происшествию, будут установлены и опрошены.

Пострадавшего котенка волонтеры назвали Звездочкой. Как оказалось, ей всего два месяца от роду. Сейчас зоозащитники забрали ее из клиники в приют. На животе у кошечки сейчас огромная открытая рана и чтобы она зажила, потребуется очень много времени и сил.

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