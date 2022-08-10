В Новосибирске подростки сняли ножом кожу с котенка

Сейчас Звездочку выхаживают волонтеры. Фото: предоставлено Татьяной Палкиной

В Новосибирске подростки живьем сняли кожу с котенка. Живодеров заметил проезжавший мимо таксист и спас малыша.

— Произошло все в конце июля, на Бугринском мосту. Время было уже около часа ночи, ехал мужчина, таксист и заметил в темноте группу подростков. При этом оттуда еще раздавался сильный визг. Он остановился, подошел и увидел, что они держали маленького котенка за лапы и снимали ему с животика кожу ножом! Мужчина, естественно, у них малыша отобрал, они все разбежались, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Татьяна Палкина.

Кошечке пытались пришить кожу, но она не прижилась. Фото: предоставлено Татьяной Палкиной

Котенка сибиряк отвез в приют, оттуда он уже попал в ветклинику. Как оказалось, это была девочка двух месяцев от роду. У нее была полностью содрана кожа с живота. Ветврачи попытались пришить ее обратно — на тело малышки наложили 18 швов. Но, увы, она так и не прижилась — началось загноение. Волонтеры отвезли кошечку в другую ветклинику, где старую кожу пришлось срезать.

Малышке, которую назвали Звездочкой, провели хирургическую обработку. На животе у нее теперь буквально открытая рана, которая требует тщательного ухода. Из ветклиники кошечка вернулась домой к зоозащитнице. По прогнозам ветеринаров, рана может зажить, но на это потребуются месяцы или даже годы. На ее месте останется большой рубец.

Сейчас волонетеры собирают средства, чтобы покрыть расходы на клинику, где оперировали Звездочку. Если вы хотите помочь им, то свяжитесь с Татьяной по номеру телефона 8-923-245-65-46.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер