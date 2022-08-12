Из маршрута новосибирских электричек исчезнут пять остановок с 15 августа

Из маршрута пригородных поездов в Новосибирской области исчезнут пять остановок. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 15 августа пять остановок исчезнут из маршрута пригородных поездов в Новосибирской области. Об этом сообщили на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

Речь идет о следующих остановочных пунктах: Капралово, 3144 километр, 3116 километр, 3042 километр и 2973 километр.

− Это связано с отсутствием пассажиропотока, − объяснили в филиале РЖД.

Пассажиров пригородных поездов призвали планировать свои поездки, учитывая изменения в расписании.

Ранее КП-Новосибирск писала, что прямые электрички запустят из Новосибирска в Татарск в 2022 году.

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