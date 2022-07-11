Прямые электрички запустят из Новосибирска в Татарск в 2022 году

В Новосибирской области расширят схемы движения электричек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 11 июля, в правительстве Новосибирской области обсудили развитие железнодорожного пригородного сообщения на оперативном совещании. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

– Новая схема пригородного железнодорожного сообщения позволит не только сократить время в пути, но и уменьшит в два раза финансовые затраты на дорогу из отдаленных районов области в Новосибирск. Работа по реализации проекта ведётся под контролем Правительства Новосибирской области, – отметили в пресс-службе.

Как отметил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин, с 2023 года изменят схему движения электрички из Татарского и Чановского, Барабинского, Убинского, Каргатского и Чулымского районов.

В декабре 2022 года электрички выйдут на прямой маршрут между Новосибирском и Татарском. В будущем его смогут продлить в другие районы области, а также согласуют с прибытием электричек время отправления автобусов. Такая схема улучшит доступность межрайонных больниц в Татарске и Барабинске.

Смешанными маршрутами добраться до Новосибирска из Усть-Таркского района можно будет всего за 515 рублей, из Кыштовского района за 765 рублей, а из Северного – за 670 рублей.

Железнодорожный транспорт не будет опаздывать, а время в пути снизится. Губернатор Андрей Травников напомнил о том, что платформы и территория возле станций тоже должны быть комфортными для удобства пассажиров.

– «Пригородный простор» – платформа создана нами вместе с Западно-Сибирской железной дорогой, нужно признать, во временном, экспериментальном варианте, для того, чтобы самим убедиться, и всем доказать, что городская электричка востребована. Теперь нужно планировать вместе с администрацией Новосибирского района мероприятия по приведению платформы, путей подхода к ней, в постоянное, удобное состояние, – заметил губернатор.

В июле 2021 года каждый день на электричках ездили 500 человек в день. Сегодня это число превысило 1 800 пассажиров. Всего за год перевезли больше 310 тысяч человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber