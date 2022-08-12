Композицию «Сибирские просторы» с соболями не перенесут из центра Новосибирска

Мэр Новосибирска рассказал о судьбе скульптуры с соболями. Фото: Мэрия Новосибирска.

Скульптура «Сибирские просторы» в центре Новосибирска с соболями, показывающими языки, останется стоять на своем месте. Об этом в эфире радио КП-Новосибирск в пятницу, 12 августа, рассказал мэр города Анатолий Локоть.

– Композиция «Сибирские просторы» неоднократно подвергалась критике. Прошу заметить, что с юридической стороны это не памятник. Город она не украшает, смысловое содержание не очень понятное, – считает мэр. – Были планы ее перенести, и были инициаторы. Исследования показали, что всякая попытка ее разобрать приведет к разрушению. Поэтому пока скульптура просто «зависла», – заметил градоначальник.

Напомним, ранее были определены места, куда могли перенести соболей.

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