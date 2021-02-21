Прощайте, соболя с языками: мэр Новосибирска назвал места, куда могут перенести арт-объект «Сибирские просторы»

Соболя могут скоро покинуть центр Новосибирска. Фото: vk.com/novosibka.

О том, что скульптуру «Сибирские просторы» уберут из центра Новосибирска, говорят давно. Даже не первый год. Но теперь, похоже, дни этой достопримечательности точно сочтены.

- Многократно критикуемый арт-объект. Много наслушались мы по этому поводу: и специалисты говорят, да и сами новосибирцы не очень одобрительно относятся к этой конструкции. Были предложения. Многие высказывали пожелания забрать этот арт-объект к себе. Даже из сельской местности предлагали забрать в определенный район, районный центр. Но при этом все полагали, что это возможно сделать за счет городского бюджета. Вот за счет городского бюджета это делать мы пока не планируем, - сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. - Возможно, если появится частная инициатива – использоваться деньги частного инвестора. А так есть несколько мест, в том числе площадка одна выбрана в Академгородке. Есть предложение и по Левобережью. Но прежде, чем убрать, мы должны четко понимать, что на этом месте мы разместим. Тут тоже пока единогласия не сошлось. Но думаю, что в этом году мы должны окончательно определить судьбу этого арт-объекта.

В этом году «соболям» должно исполниться 13 лет. Появились они в городе в июне 2008. Открывали скульптуру торжественно.

По замыслу авторов, «Сибирские просторы» должны олицетворять единство эпох и объединять в себе прошлое, настоящее и будущее Сибири и Новосибирска. Композиция состоит из фигур четырех соболей, держащих символы нашего города - стилизованный купол Новосибирского театра оперы и балета и фрагмент первого моста через Обь.

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