В Новосибирской области выявили 11 детей с алкоголизмом

В Новосибирской области трое детей за год стали алкоголиками. Фото: Алексей ФОКИН

В Минздраве региона подвели итоги за 2021 год по детским наркологическим расстройствам. Как и в 2020 году, выявлено 11 подростков с диагнозом «алкоголизм». При этом трое из них стали зависимыми только в прошлом году.

– Диагноз «алкоголизм» в 2021 году зарегистрировали у 11 несовершеннолетних – из них впервые выявленных трое. В сравнении с 2020 годом количество детей и подростков, страдающих алкогольной зависимостью, не изменилось, – отметили в Минздраве Новосибирской области.

В новосибирском наркологическом диспансере отметили, что у подростков, часто употребляющих алкоголь, намного выше шансы стать алкозависимыми. На формирование зависимости уйдет от 2 до 4 лет вместо 5-10 лет для взрослого человека. Также такие дети могут быть склонны к криминалу, у них рано появляются проблемы со здоровьем.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что подростки в четыре раза чаще стали травиться алкоголем.

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