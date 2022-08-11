Новосибирские подростки стали в 4 раза чаще травиться алкоголем

В сравнении с 2020 годом количество детей и подростков, страдающих алкогольной зависимостью, не изменилось. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске подростки стали в 4 раза чаще травиться алкоголем. По итогам за 2021 год количество случаев детского отравления алкоголем выросло до 74. Годом ранее было зафиксировано всего 18 случаев.

— За 2021 год в регионе зарегистрировано 476 несовершеннолетних с наркологической патологией, что на 25% меньше, нежели в 2020 году. Впервые выявили в 2021 году наркологические расстройства у 146 детей и подростков, а это на 21,9% меньше по сравнению с годом предыдущим. Диагноз «алкоголизм» в 2021 году зарегистрировали у 11 несовершеннолетних — из них впервые выявленных трое. В сравнении с 2020 годом количество детей и подростков, страдающих алкогольной зависимостью, не изменилось, — сообщили в региональном Минздраве.

Если в среднем детей с диагнозом «алкоголизм» стало меньше, то вот число острых отравлений алкоголем среди подростков увеличилось в 4 раза.

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