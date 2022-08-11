Дело экс-замминистра культуры Новосибирской области Буланкина ушло в суд

Дело экс-замминистра культуры Новосибирской области Виктора Буланкина поступило в суд. Фото: Центр креативных индустрий

Дело экс-замминистра культуры Новосибирской области Виктора Буланкина поступило на рассмотрение в Центральный районный суд.

В картотеке суда указано, что дело поступило 22 июля 2022 года. Оно будет рассмотрено единолично судьей, дата заседания пока не назначена. Судят Буланкина по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата с использованием служебного положения».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Центре креативных индустрий, директором которого ранее являлся Виктор Буланкин, в декабре 2021 года прошли обыски связанные с делом о мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. Позже суд отстранил Буланкина от этой должности.

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