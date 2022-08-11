Жителя Новосибирска, отрезавшего голову собутыльнику, приговорили к 11 годам лишения свободы

Отрезавшего голову собутыльнику новосибирца приговорили к 11 годам лишения свободы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирца, который отрезал голову собутыльнику, приговорили к 11 годам лишения свободы. Ранее подсудимый подал апелляционную жалобу на приговор суда, но ее оставили без удовлетворения.

Напомним, все произошло 31 декабря 2020 года. В тот день 51-летний подсудимый выпивал с 48-летним убитым. Спустя некоторое время между ними началась ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта подсудимый несколько раз ударил ножом и обезглавил оппонента.

27 декабря 2021 года состоялся суд. Убийце дали 11 лет с ограничением свободы на срок один год. Он должен был отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Однако спустя некоторое время осужденный подал апелляционную жалобу на приговор суда.

− В апелляционной жалобе осужденный просит приговор суда отменить как незаконный, поскольку его вина не доказана. Поясняет, что между ним и погибшим произошла драка, в ходе которой погибший упал и больше не пришел в сознание. После этого осужденный покинул квартиру вместе со свидетелем, которая все это время спала, − рассказали в Новосибирском областном суде.

Суд апелляционной инстанции по уголовным делам Новосибирского областного суда рассмотрел материалы уголовного дела по апелляционной жалобе подсудимого. В итоге ее оставили без удовлетворения. Это значит, что убийца проведет за решеткой 11 лет.

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