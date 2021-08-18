Новосибирец, убивший своего друга и отрезавший ему голову, пойдет под суд

В Новосибирске под суд пойдет мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве своего знакомого. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирске под суд пойдет мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве своего знакомого. Как сообщили в областном Следственном комитете, против сибиряка возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

— 3 января 2021 года в одной из квартир дома по улице Иванова в Советском районе женщина обнаружила тело 48-летнего хозяина жилища без головы. На место происшествия незамедлительно выехали следователь, следователь-криминалист и полиция. При обходе придомовой территории под окнами квартиры обнаружили отчлененную от тела голову мужчины в полиэтиленовом пакете, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. — Выяснилось, что ночью 31 декабря 48-летний мужчина выпивал вместе со своим 51-летним знакомым. Сибиряки поссорились, обвиняемый повалил потерпевшего на пол, оглушил его, нашел в квартире нож и отрезал мужчине голову.

С места преступления 51-летний мужчина сбежал, одна в итоге его удалось задержать по горячим следам полицейским. Свою вину в содеянном он признал. Сейчас его уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирца убили друзья и отрезали ему голову: обезглавленное тело нашла мать сибиряка

Погибшего 48-летнего мужчину в квартире обнаружила его мать (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.