Преступление было совершено в Советском районе города Новосибирска. Пожилая женщина, вернувшись домой, едва не лишилась чувств, увидев в квартире обезглавленное тело сына.— 3 января в квартире дома по улице Иванова было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящий момент все участники преступления задержаны, с ними проводятся следственные действия, — прокомментировала КП-Новосибирск старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.Оперативники и следователи нашли и голову убитого. Она была спрятана в целлофановый пакет и выброшена под окнами дома, где жил погибший мужчина.Как позже выяснилось, сибиряк в тот день распивал алкоголь со своими ранее судимыми друзьями — мужчиной и женщиной. В процессе застолья у гостей возник конфликт с хозяином квартиры, который перерос в драку с жуткими последствиями.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru