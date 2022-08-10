В Новосибирске заключили контракт на ремонт проспекта Дзержинского за 111,9 миллиона рублей

Проспект Дзержинского отремонтируют к 7 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске к ноябрю отремонтируют проспект Дзержинского за 111,9 миллиона рублей. Как рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, заказчик «Управление дорожного строительства» уже заключил контракт с подрядчиком – компанией «Дорсиб Плюс».

– Конкурс был объявлен 8 июля, через месяц определена подрядная организация, которая отремонтирует около 1,5 километра главной магистрали Дзержинского района – от улицы Кошурникова до улицы Королева, – сообщили в пресс-центре мэрии.

Ранее подрядчик уже был определен по итогам аукциона, но неизвестная московская компания подала жалобу якобы из-за неверно составленного контракта.

Напомним, КП-Новосибирск рассказывала о том, что Федеральная антимонопольная служба признала жалобу частично обоснованной и потребовала устранить нарушения до 18 августа.

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