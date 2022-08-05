В Новосибирске выбрали подрядчика на ремонт проспекта Дзержинского, но остановили процесс из-за жалобы

В Новосибирске остановили определение подрядчика на ремонт проспекта Дзержинского из-за жалобы. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Новосибирске приостановили поиск подрядчика на ремонт проспекта Дзержинского после жалобы подмосковной компании «Рамковка» на неверно составленный контракт.

– Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа, – указано на сайте госзакупок.

По данным протокола, победитель – компания «Дорсиб Плюс» – предложил провести ремонт за изначальную цену аукциона в 111,9 миллиона рублей. Подрядчики, предложившие уложиться за меньшую сумму, проиграли. Однако после жалобы на неправильно составленный документ конкурс приостановили.

– Считаем, что требования Заказчика вводят в заблуждение, и не ясно какой точный объем работ, тот, который указан в смете, или тот, который указан в описании объекта закупки, – пишут представители компании «Рамковка» в жалобе.

Им не понравилось, что цифры в описании и смете объекта закупки не сходятся. Отличаются объем асфальта и толщина слоя покрытия. Также компания посчитала, что заказчик – «Управление дорожного строительства» – вводит подрядчиков в заблуждение и ограничивает конкуренцию.

Федеральная антимонопольная служба признала жалобу частично обоснованной и потребовала устранить нарушения до 18 августа.

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