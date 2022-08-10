В Новосибирске вынесли приговор террористам из спящей ячейки запрещенной в РФ «Аль-Каиды»

В Новосибирске суд вынес приговор организатору и участникам спящей ячейки запрещенной в РФ «Аль-Каиды». Фото: УФСБ России по Новосибирской области.

Организатора и участников террористической организации «Солидкар»* осудили в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

«Спящая ячейка» входила в состав запрещенной в России международной террористической организации «Аль-Каида».

Двоих участников «Солидкара»* задержали еще в июле 2020 года. Ими оказались жители Новосибирска Кахрамон Ульмасов и Шерзодбек Махмудов.

Двоих участников «Солидкара»* задержали еще в июле 2020 года. Фото: УФСБ России по Новосибирской области.

- Следствие установило, что региональную ячейку «Содиклара»* организовал в 2012 году гражданин России, имеющий документы на имя Умара Хасанова. Он в дальнейшем привлек Ульмасова и Махмудова к участию в ее деятельности, - рассказали в пресс-службе.

Сообщники вербовали наемников и готовили их к боевым действиям против правительственных сил в Афганистане и Сирии. Также они занимались финансированием международных террористических организаций и обучением вооруженному джихаду. Сообщники распространяли террористические идеи с целью построения «всемирного халифата».

Сообщники вербовали наемников и обучали вооруженному джихаду. Фото: УФСБ России по Новосибирской области.

Выяснилось, что Умар Хасанов был одним из организаторов преступной группировки «ГТА» на территории Москвы и Московской области. В 2014 году он предстал перед судом за совершение особо тяжких общеуголовных преступлений.

- В процессе расследования уголовного дела установлено, что под вымышленными данными Умара Хасанова скрывался Убайдулло Атакулов, который находился в розыске за участие в деятельности запрещенной международной террористической организации «Исламская партия Туркестана» на территории стран ближнего зарубежья в 2006 – 2007 годах, - отметили в УФСБ.

В августе 2022 года 1-й Восточный окружной военный суд приговорил Атакулова к пожизненному заключению. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. Махмудова и Ульмасова приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

* запрещена в РФ

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