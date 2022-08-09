Сбитую «Ладой» девушку в Новосибирске доставили в больницу

Пострадавшую сибирячку доставили в больницу. Фото: "АСТ-54"

В ГИБДД рассказали подробности ДТП в Советском районе Новосибирске. Напомним, там днем 9 августа сбили девушку на пешеходном переходе.

— 62-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал по улице проспект Академика Лаврентьева и у дома № 9 сбил 32-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшую сибирячку доставили в больницу. На месте аварии работает экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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