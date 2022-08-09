В Новосибирске «Лада» сбила девушку на пешеходном переходе

В Советском районе Новосибирска «Лада» сбила девушку. Фото: "АСТ-54"

В Советском районе Новосибирска «Лада» сбила девушку. ДТП случилось днем во вторник, 9 августа. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— На проспекте Академика Лаврентьева седан Lada granta сбил девушку, — пишет паблик Вконтакте «АСТ-54». — Вероятно, ДТП случилось, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу.

Как рассказали КП-Новосибирск очевидцы произошедшего, девушка оставалась в сознании до приезда медиков.

— Сам момент ДТП я не видел, но по словам водителя девушка якобы перебегала дорогу по переходу, когда он ее сбил. Сознание она не теряла, к ней стразу же подошли прохожие, накрыли, чем смогли, положили полотенце под голову. Я у нее каких-то видимых травм не увидел, кроме ссадин. Вызвали, разумеется скорую, они уже передали информацию в ГИБДД, — рассказал КП-Новосибирск один из очевидцев Анатолий. — Скорая приехала минут через 25, ГИБДД — раньше. Девушка все порывалась встать, видимо, была в состоянии шока. Но мы ей этого не позволяли. А потом передали медикам.

В Госавтоинспекции по Новосибирску пообещали прокомментировать случившееся позже.

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