В Новосибирске согласовали дизайн-проект будущего парка в пойме реки Ельцовка-1

Дизайн-проект парка в пойме реки Ельцовка-1 согласовали с новосибирцами. Фото: Зеленый Новосибирск

Дизайн-проект будущего парка в пойме реки Ельцовка-1 согласовали с новосибирцами. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Парк расположится на территории от Красного проспекта до Ипподромской магистрали.

Дизайн-проект обсуждали с местными жителями в ходе очной встречи и на муниципальном портале «Зеленый Новосибирск».

- По итогам обсуждений проектировщики внесли несколько изменений в дизайн-проект, - рассказали в мэрии.

Так, вход в парк будет находиться со стороны Красного проспекта. Скейт-площадку перенесли в сторону улицы Ипподромской и заменили на бетонный тип.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцы решат, как будет выглядеть парк под мостом в пойме реки Ельцовка-1.

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