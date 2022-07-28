Новосибирцы решат, как будет выглядеть парк под мостом в пойме реки Ельцовка-1

Новосибирцы обсуждают проект парка в низине между Ройял Парком, Кропоткина и Ипподромской. Фото: Зеленый Новосибирск / «Адаптик-А»

В Новосибирске провели презентацию и обсудили проект благоустройства территории в пойме реки Ельцовка-1 от Красного проспекта до Ипподромской магистрали под названием «Экопарк Ельцовский». Дизайн-проект разработали в архитектурной мастерской «Адаптик-А».

– В ходе обсуждения поступившие замечания будут учтены в проекте. В частности, было принято решение изменить места размещения скейт-площадки и детской площадки, – отмечают в группе «Зеленый Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Сам проект достаточно проработанный и подробный. Считывается желание сделать комфортную зону для жителей Заельцовского района, сохранить реку, облегчить доступ к низине под мостом, проложить сквозные маршруты.

На склонах появятся смотровые площадки и деревянные детские комплексы по типу тех, что установили в Заельцовском парке. Длинные ряды гаражей переоборудуют под другие цели. К примеру, там предлагают разместить мастерские и склады спортивного инвентаря.

– Проектируемая территория находится рядом с шумным городским транспортным узлом, берега Ельцовки-1 плотно застроены высотными жилыми домами. Будущий парк, находящийся в низине по отношению к Красному проспекту и жилой застройке, может служить своеобразным зеленым оазисом, дающим возможность переключиться с городской суеты на умиротворенность природы. Естественно сложившиеся овраги выступают как портал в природную тишину и красоту, – пишут разработчики проекта.

Входы в парк сделают с улиц Кавалерийской, Ипподромской и Кропоткина. Склоны укрепят, чтобы они не осыпались. Из арт-объектов планируют установить перископы и звукотрубы. Вытянутые конструкции помогут связать верх и низ парка.

Вдоль дорожек и экотроп установят интерактивные стенды, карту парка и отель для насекомых. Дизайнеры предусмотрели зоны для экологических мастер-классов, площадки для выгула собак с тренажерами для дрессировки. Вплести в концепцию хотят и кафе с кофе-точкой.

Акцентными цветами в дизайне станут оранжевый, голубой и светло-зеленый. Цвета материалов – сиреневый, бежевый, серый и зеленый.

Общественные обсуждения уже запустили в интернете. В основном реакция новосибирцев положительная, однако есть и замечания:

– Территория настолько мала, что совершенно непонятно, что останется от уже существующей экосистемы после подготовки участка к строительству парка, – высказывает опасения в комментариях под проектом жительница Новосибирска Анна.

– Вокруг этого оврага есть сложившаяся инфраструктура с киосками, магазинами и кафе. Несколько крупных торговых центров: Ройял Парк, Европа, Атриум, Квадрат. Поэтому кафе и киоски – это точно не сюда. А вот грамотно сделать транзит с одного берега Ельцовки на другой, с выходом на Ипподромскую, площадь Калинина и Танковую, это важно, – пишет участница обсуждений Наталья.

Общественные обсуждения продлятся до 2 августа.

Ранее КП-Новосибирск писала, что первый этап благоустройства парка в пойме Ельцовки-1 в Новосибирске планируют завершить в этом году.

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