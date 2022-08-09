В правительстве Новосибирской области заявили о наличии в регионе лекарств против болезни Паркинсона

В правительстве Новосибирской области сообщили, что лекарства против болезни Паркинсона в регионе есть. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Новосибирской области имеются запасы лекарства «Леводопа» против болезни Паркинсона. Об этом сообщили в правительстве региона.

Ранее новосибирский депутат Антон Бурмистров пожаловался на дефицит препаратов против болезни Паркинсона. Он сообщил, что их не выдают уже пятый месяц.

В ходе мониторинга выяснилось, что на складе «Новосибоблфарм» есть запасы «Леводопы». Их достаточно, чтобы обеспечить льготные рецепты.

- До 14 августа ожидаются поставки дополнительных партий этого лекарства. Более того, в аптеках Новосибирской области можно найти препараты-аналоги с действующим веществом Леводопа, - добавили в публикации. – Однако прежде чем использовать аналоги, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

В правительстве региона также высказались о препарате «Дриптан», который прописывают детям с травмами позвоночника и нарушениями функций мочевого пузыря.

- «Дриптан» имеется в наличии у фармацевтической компании «Катрен». Для покупки лекарства рекомендуем оставлять заявки на приобретение по отложенному спросу в аптеках, - отметили в правительстве.

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