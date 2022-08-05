Новосибирский депутат сообщил о нехватке лекарств против болезни Паркинсона

Новосибирский депутат пожаловался на дефицит лекарств против болезни Паркинсона. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Депутат Совета депутатов Новосибирска Антон Бурмистров сообщил о том, что в городе невозможно найти лекарства против болезни Паркинсона. Слова сибиряка приводят на сайте КПРФ.

В публикации отметили, что Антон Бурмистров направил обращение в региональный Минздрав и пожаловался на дефицит жизненно необходимых препаратов.

Известно, что эта проблема возникала еще в марте. Нельзя было найти лекарства, содержащие препарат Леводопа. Тогда руководитель территориального управления Росздравнадзора Елена Хрусталева опровергла эту информацию и посоветовала не распространять недостоверную информацию.

Но Антон Бурмистров лично столкнулся с дефицитом лекарства против болезни Паркинсона.

- Среди моих родственников есть пожилые люди, которым тоже прописаны такие таблетки. В последний раз льготные лекарства с Леводопой получали в середине марта. И вот уже пятый месяц не выдают — их попросту нет, - пожаловался депутат.

Депутат добавил, что в «Новосибирскоблфарме» знают о проблеме, но никаких действий не предпринимают.

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