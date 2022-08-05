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Общество5 августа 2022 7:59

Новосибирский депутат сообщил о нехватке лекарств против болезни Паркинсона

По его словам, таблеток нет уже пятый месяц
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирский депутат пожаловался на дефицит лекарств против болезни Паркинсона.

Новосибирский депутат пожаловался на дефицит лекарств против болезни Паркинсона.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Депутат Совета депутатов Новосибирска Антон Бурмистров сообщил о том, что в городе невозможно найти лекарства против болезни Паркинсона. Слова сибиряка приводят на сайте КПРФ.

В публикации отметили, что Антон Бурмистров направил обращение в региональный Минздрав и пожаловался на дефицит жизненно необходимых препаратов.

Известно, что эта проблема возникала еще в марте. Нельзя было найти лекарства, содержащие препарат Леводопа. Тогда руководитель территориального управления Росздравнадзора Елена Хрусталева опровергла эту информацию и посоветовала не распространять недостоверную информацию.

Но Антон Бурмистров лично столкнулся с дефицитом лекарства против болезни Паркинсона.

- Среди моих родственников есть пожилые люди, которым тоже прописаны такие таблетки. В последний раз льготные лекарства с Леводопой получали в середине марта. И вот уже пятый месяц не выдают — их попросту нет, - пожаловался депутат.

Депутат добавил, что в «Новосибирскоблфарме» знают о проблеме, но никаких действий не предпринимают.

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