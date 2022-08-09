Мэрия поможет директору переполненной школы № 76 выплатить штраф

Мэрия поможет директору переполненной школы выплатить штраф. Фото: s_76.edu54.ru, Яндекс Карты.

В Новосибирске мэрия поможет выплатить штраф директору школы № 76 Надежде Равлюк. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева.

Управление Роспотребнадзора оштрафовало школу за то, что директор приняла слишком много детей. Рядом должно быть еще одно учебное заведение, но его никак не могут достроить, а школа № 76 пытается справиться со всем потоком.

Директор объясняет свою позицию тем, что обязана принимать учеников по месту жительства. Надежда Равлюк пыталась оспорить решение Роспотребнадзора в суде, но в конце июля Новосибирский областной суд оставил его без изменения.

– Если в бюджете школы не хватит денег на оплату штрафа, то образовательной организации будут выделены дополнительные средства, – пообещал Рамиль Ахметгареев.

Напомним, школе назначили штраф в 30 тысяч рублей.

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