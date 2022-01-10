В Новосибирске родители вступились за директора, принявшего слишком много детей в школу

Директору школы Надежде Равлюк назначили штраф в 30 тысяч рублей. Фото: s_76.edu54.ru, Яндекс Карты.

Жители Европейского Берега в Новосибирске намерены собрать общими усилиями 30 тысяч рублей, чтобы помочь выплатить штраф директору местной школы № 76 Надежде Равлюк. Педагога оштрафовало региональное управление Роспотребнадзора за то, что в этом учебном году школа приняла больше учеников, чем положено по нормативу. Родители написали коллективное письмо к властям с просьбой разобраться в этой проблеме. Их аргумент: в районе должна быть еще одна школа № 220, но ее все никак не могут достроить. Так что директор, с их точки зрения, приняла верное решение.

— Мы считаем это наказание издевательством. Порядка 50% всех учащихся школы № 76 являются детьми жителей Европейского Берега. Жители микрорайона призывают скорее ввести в эксплуатацию новую школу № 220, поставить данный вопрос на личный контроль и не наказывать директора школы № 76, — так звучит отрывок из обращения к мэру, губернатору области и Роспотребнадзору.

В штабе при минобразования НСО КП-Новосибирск объяснили: этот случай далеко не прецедентный, он получил такую огласку только благодаря усилиям родителей.

— В нашем городе переполнены многие школы, и директора с этим живут: платят штрафы, проходят проверки, получают выговоры. Это стандартная история. Как представитель отрасли образования, могу сказать, что школы обязаны принять на учебу всех детей. Но надзорные органы тоже должны делать свою работу: они выявили нарушение нормативов, значит, директору придется нести ответственность. По нормативам в школьных классах должно быть, например, в среднем 25 человек, в некоторых даже 20. Но это мало где соблюдается, потому что не столько всплеск рождаемости, сколько внутренняя миграция такая, что школы не успевают построить, — сообщила КП-Новосибирск руководитель штаба Оксана Василенко.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко поддержала родителей, сказав, что проблема возникает из-за изъянов градостроительной политики.

— К сожалению, программа строительства и реконструкции школ — федеральная. Я считаю, что на это должны обратить внимание городские власти, минобразования и департамент образования и ни в коем случае нельзя подставлять директоров школ. Для этого надо находить средства, чтобы строить новые школы, чтобы дети обучались в нормальных условиях, — сказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко.

А пока известно, что застройщик планирует сдать новую школу № 220 в мае-июне 2022 года, а открыть ее уже к 1 сентября. Так что часть детей смогут учиться там.

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