В Новосибирске дознаватели МЧС установят причину пожара в ресторане Shalet

В Новосибирске раскроют причину пожара в ресторане в Заельцовском парке. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

Дознаватели МЧС России будут выяснять причину крупного пожара в двухэтажном ресторане Shalet посреди Заельцовского парка. Об этом в понедельник, 8 августа, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Из обгоревшего ресторана изъяли необходимые для пожарно-технической экспертизы образцы. Помимо МЧС, причину возгорания расследуют специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что пожар произошел поздно вечером в воскресенье, 7 августа, когда в ресторане уже не было посетителей. Сотрудники успели эвакуироваться самостоятельно, обошлось без пострадавших.

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