МЧС показало, что осталось от ресторана Shalet, уничтоженного огнем в Заельцовском парке

В Новосибирске произошел пожар в ресторане на территории Заельцовского парка. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

В Новосибирске в ночь с 7 на 8 августа сгорел единственный ресторан в Заельцовском парке – Shalet. Двухэтажное здание охватило огнем поздно вечером, в 22:23, когда внутри уже не было посетителей. 8 сотрудников успели эвакуироваться до приезда спасателей.

Пожарные не дали огню перейти на деревья. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

Как сообщили в главном управлении МЧС России по Новосибирской области, площадь пожара составила 630 квадратных метров. Пожарные развернули штаб, на месте работали 52 человека и 17 единиц техники.

Во время тушения пожара обрушилась крыша. Фото: Ресторан в лесу SHALET / ГУ МЧС РФ по НСО.

Раньше здесь радушно принимали всех гостей Заельцовского парка. Теперь от ресторана остались только обгоревшие развалины.

Пожар начался поздно вечером, внутри уже не было посетителей. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

Сотрудники МЧС развернули на месте оперативный штаб. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

– В течение 50 минут пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание, предотвратив дальнейшее стремительное распространение огня. Еще через 18 минут ликвидировали открытое горение, – прокомментировали в МЧС.

Пожарные боролись с огнем больше часа. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

В здании находились газовые баллоны. Пока специалисты тушили пожар, в ресторане обрушилась крыша.

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