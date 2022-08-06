В Новосибирске напавший на человека с ножом сам сдался полицейским

В Новосибирске полицейским сдался напавший на человека с ножом мужчина. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске полицейским сдался мужчина, подозреваемый в нападении на прохожего с ножом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по НСО.

Инцидент произошел 1 августа у дома по улице Учительской. Между ранее не знакомыми мужчинами произошел словесный конфликт, который закончился дракой. В какой-то момент подозреваемый ударил оппонента ножом в область живота. Пострадавшего доставили в больницу.

3 августа мужчину объявили в розыск. Ориентировку с его фотографией распространили в СМИ и соцсетях.

- Спустя некоторое время подозреваемый в совершении преступления самостоятельно явился к правоохранителям. Им оказался 36-летний ранее не судимый местный житель Калининского района, - рассказали в МВД.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

На период расследования подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске разыскивают мужчину, который порезал незнакомца.

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