В Новосибирске разыскивают мужчину, который порезал незнакомца

В Новосибирске разыскивают мужчину, который нанес незнакомцу колото-резаное ранение. Фото: ГУ МВД по НСО

Новосибирские полицейские разыскивают подозреваемого, который в ходе конфликта нанес незнакомцу колото-резаное ранение. Об этом сообщили в ГУ МВД России по НСО.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По данным стражей правопорядка, 1 августа 2022 года подозреваемый причинил тяжкий вред здоровью 37-летнему мужчине. Это произошло на улице Учительской около дома №21/1.

- В ходе конфликта подозреваемый нанес колото-резаное ранение острым предметом потерпевшему. Ранее они не были знакомы, - рассказали КП-Новосибирск в МВД.

Мужчина был одет в бордовую футболку, черные спортивные штаны и черную кепку.

Того, кто видел подозреваемого или знает что-либо о его местонахождении, просят позвонить в отдел полиции №4 «Калининский» по одному из телефонов: 8-383-232-20-02 или 8-938-903-51-19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber