В Новосибирской области 6 августа ухудшилось качество воздуха

Новосибирскую область накрыл удушливый смог. Фото: Анастасия ХРОМЫХ / Вера БЕРЕЗОВСКАЯ.

В субботу, 6 августа, в квартирах новосибирцев стало темно уже днем. Причина в густом смоге, который закрыл небо. Как сообщают в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области, причина может быть в пожарах, которые сейчас бушуют в Свердловской области, Якутии, Югре и других регионах.

– Не рекомендуем выходить на улицу. Ожидается ухудшение, – предупреждают специалисты сервиса AirVoice.

Уровень загрязнения воздуха в городе на данный момент составляет 7 баллов из 10 возможных.

Напомним, в Новосибирске произошел пожар в общежитии.

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