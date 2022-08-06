В Новосибирской области в комнате общежития вспыхнул пожар

В городе Обь произошел пожар в общежитии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Обь в одной из комнат общежития произошло возгорание. Об этом сообщили в МЧС.

Здание находится по адресу улица ЖКО Аэропорта. Сообщение о пожаре поступило в 15:50.

- В течение шести минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова. Из окон на третьем этаже общежития шел дым, - рассказали в МЧС.

Оказалось, что на площади десять метров квадратных горели домашние вещи. Самих жильцов внутри не было.

- Открытое горение в комнате ликвидировали за восемь минут. Жильцы общежития самостоятельно покинули здание, - добавили в МЧС.

В результате происшествия никто не пострадал.

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