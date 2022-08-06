В Новосибирской области в комнате общежития вспыхнул пожар

В городе Обь произошел пожар в общежитии.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В городе Обь в одной из комнат общежития произошло возгорание. Об этом сообщили в МЧС.
Здание находится по адресу улица ЖКО Аэропорта. Сообщение о пожаре поступило в 15:50.
- В течение шести минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова. Из окон на третьем этаже общежития шел дым, - рассказали в МЧС.
Оказалось, что на площади десять метров квадратных горели домашние вещи. Самих жильцов внутри не было.
- Открытое горение в комнате ликвидировали за восемь минут. Жильцы общежития самостоятельно покинули здание, - добавили в МЧС.
В результате происшествия никто не пострадал.
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