Под Новосибирском поезд врезался в кран. Фото: Восточное МСУТ СК России

В субботу, 6 августа, на станции Барабинск поезд врезался в кран, который убирал сошедшие с рельсов вагоны под Новосибирском. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Напомним, это уже второе происшествие за день на данном участке. Ранее с рельсов сошли два вагона с углем.

А около 12:30 в кран восстановительного поезда въехал подвижной состав.

- Организована доследственная проверка по факту столкновения двух подвижных составов поездов по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 263 УК РФ – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», - отметили в публикации.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работает следственная группа.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на станции Барабинск Новосибирской области сошли с рельсов вагоны с углем.

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