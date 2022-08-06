На станции Барабинск Новосибирской области сошли с рельсов вагоны с углем

На станции Барабинск Новосибирской области два вагона с углем сошли с рельсов. Фото: Восточное МСУТ СК России

В субботу, 6 августа, на станции Барабинск Новосибирской области два вагона с углем сошли с рельсов. Об этом рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

- В Новосибирской области организована доследственная проверка по факту схода вагонов с углем – по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), - сообщили в публикации.

Инцидент произошел утром на 11-том подъездном пути станции Барабинск Западно-Сибирской железной дороги.

- В результате происшествия никто не пострадал. Опрокидывание состава удалось предотвратить. Никаких задержек в движении поездов нет. Станция Барабинск работает в штатном режиме, - уточнили в Восточном МСУТ СК России.

На место прибыли следователи. Они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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