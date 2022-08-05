Главу новосибирского института теоретической и прикладной механики РАН Шиплюка арестовали по обвинению в госизмене

Александра Шиплюка арестовали по подозрению в госизмене. Фото: itam.nsc.ru

Директора новосибирского Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН Александра Шиплюка арестовали. Его обвиняют в госизмене по статье 275 УК РФ.

— Александра Николаевича арестовали. Ему вменяют то же, что и (ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию Маслову). Госизмена, — пояснил ТАСС научный руководитель института Василий Фомин.

Фомин также отметил, что Александра Шиплюка перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в институте, где работал Шиплюк, прошли обыски.

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По предварительной информации, это связано с делом Анатолия Маслова (подробнее).

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