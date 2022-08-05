В новосибирском Институте теоретической и прикладной механики прошли обыски. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 5 августа, в Институте теоретической и прикладной механики имени Христиановича Сибирского отделения РАН прошли обыски. Об этом сообщают «Родные берега».

- Следственные действия прошли утром. Допросили директора института Александра Шиплюка, - отметили в публикации.

По предварительной информации, обыски и допрос связаны с делом главного научного сотрудника Анатолия Маслова, арестованного по подозрению в госизмене. Напомним, его задержали 28 июня.

КП-Новосибирск попыталась выяснить информацию в МВД и Следственном комитете.

- По данному факту сотрудники полиции не работают, - сообщили в МВД.

В Следкоме ответили, что не располагают необходимой информацией.

Ранее КП-Новосибирск писала, что ученого СО РАН Анатолия Маслова задержали.

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