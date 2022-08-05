В новосибирском Институте теоретической и прикладной механики прошли обыски.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В пятницу, 5 августа, в Институте теоретической и прикладной механики имени Христиановича Сибирского отделения РАН прошли обыски. Об этом сообщают «Родные берега».
- Следственные действия прошли утром. Допросили директора института Александра Шиплюка, - отметили в публикации.
По предварительной информации, обыски и допрос связаны с делом главного научного сотрудника Анатолия Маслова, арестованного по подозрению в госизмене. Напомним, его задержали 28 июня.
КП-Новосибирск попыталась выяснить информацию в МВД и Следственном комитете.
- По данному факту сотрудники полиции не работают, - сообщили в МВД.
В Следкоме ответили, что не располагают необходимой информацией.
Ранее КП-Новосибирск писала, что ученого СО РАН Анатолия Маслова задержали.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер