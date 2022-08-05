Новосибирское консульство Таджикистана проверит семью мигранта, убившего 17-летнюю школьницу

Парень 15 раз ударил девушку ножом. Фото: соцсети
Семью мигранта Хушнуда Хамроева, убившего 17-летнюю школьницу в Нижней Ельцовке, собираются проверить. Об этом КП-Новосибирск сообщили в генеральном консульстве Республики Таджикистан в Новосибирске.
— Конечно, с родственниками парня общаются. Все в силе, — рассказали КП-Новосибирске в консульстве.
В консульстве пояснили, что с остальными вопросами придется подождать до понедельника, когда вернется генеральный консул.
Напомним, что депутат Ростислав Антонов призвал прекратить финансирование таджикской диаспоры после убийства 17-летней школьницы. По его мнению, глава диаспоры должен публично извиниться перед семьей убитой девушки за поступок своего земляка. Кроме того, он посоветовал провести профилактическую работу среди граждан Таджикистана и объяснить им, как нужно себя вести в обществе.
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