В Бердске коронавирусом заразились 29 человек за сутки

В Бердске под Новосибирском за день 29 человек заразились коронавирусом. На прошлой неделе было 5 за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Бердске 29 человек заразились коронавирусом за сутки. Как сообщают в пресс-службе Бердской ЦГБ, там сейчас наблюдают за 81 пациентом с подтвержденным коронавирусом. В понедельник, 1 августа, зараженных было в два раза меньше.

– Из них 12 – дети, 31 – граждане 60+, 11 – госпитализированы в ковидное отделение. Количество подтверждённых тестов ежесуточно прогрессирует – неделю назад 5 человек в день, в данное время 29 человек за сутки, – рассказали в пресс-службе больницы.

При этом врачи отмечают, что всеми силами пытаются донести до бердчан необходимость вакцинации, но активность жителей в этом вопросе остаётся очень низкой.

– Сегодня уже подошли сроки ревакцинации второй и третий раз, а тем временем многие бердчане не вакцинировались ни разу, – отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что по всей Новосибирской области за сутки заразились еще 105 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber