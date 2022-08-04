В Новосибирской области за сутки выявили 105 новых случаев ковида

В Новосибирской области за сутки коронавирус диагностировали у 105 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 4 августа, в Новосибирской области за сутки коронавирус диагностировали у 105 местных жителей. Об этом сообщили в оперштабе.

- Выявили 105 новых случаев COVID-19 по Новосибирской области. За сутки госпитализировали 46 человек, - отметили на сайте.

За последние 24 часа выздоровели еще пять человек. Новых смертельных случаев не зафиксировано.

Всего в Новосибирской области подтвердили 262 115 случаев коронавируса. Выздоровели 254 504 человека, а скончались 5 699 сибиряков.

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