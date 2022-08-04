Директор Новосибирского зоопарка опроверг информацию о том, что тело умершего льва Сэма переработали в муку

Директор Новосибирского зоопарка рассказал, что стало с телом умершего льва Сэма. Фото: Виктория МИНАЕВА

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило прокомментировал информацию о том, что тело умершего льва Сэма якобы переработали в костную муку. Об этом он высказался в разговоре с КП-Новосибирск.

Напомним, любимец публики лев Сэм ушел из жизни 14 июля.

В четверг, 4 августа, некоторые СМИ написали о том, что тело животного переработали в мясокостную муку. Ее впоследствии используют как кормовую добавку к основному рациону поголовья на животноводческих фермах.

КП-Новосибирск связалась с Андреем Шило, чтобы получить комментарий. Оказалось, что информация не соответствует действительности.

- Тело отдали в специализированную организацию. Его утилизировали по законам Российской Федерации. Информация про костную муку не соответствует действительности, - отметил директор зоопарка.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирском зоопарке от внезапной болезни умер лев Сэм.

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