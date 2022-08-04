Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2022 6:38

Директор Новосибирского зоопарка опроверг информацию о том, что тело умершего льва Сэма переработали в муку

Животное скончалось 14 июля
Анастасия ХРОМЫХ
Директор Новосибирского зоопарка рассказал, что стало с телом умершего льва Сэма.

Директор Новосибирского зоопарка рассказал, что стало с телом умершего льва Сэма.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило прокомментировал информацию о том, что тело умершего льва Сэма якобы переработали в костную муку. Об этом он высказался в разговоре с КП-Новосибирск.

Напомним, любимец публики лев Сэм ушел из жизни 14 июля.

В четверг, 4 августа, некоторые СМИ написали о том, что тело животного переработали в мясокостную муку. Ее впоследствии используют как кормовую добавку к основному рациону поголовья на животноводческих фермах.

КП-Новосибирск связалась с Андреем Шило, чтобы получить комментарий. Оказалось, что информация не соответствует действительности.

- Тело отдали в специализированную организацию. Его утилизировали по законам Российской Федерации. Информация про костную муку не соответствует действительности, - отметил директор зоопарка.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирском зоопарке от внезапной болезни умер лев Сэм.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber