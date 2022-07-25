В Новосибирском зоопарке от внезапной болезни умер лев Сэм

В Новосибирском зоопарке умер лев Сэм. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило от внезапной болезни умер лев Самсон. Он родился в зоопарке и стал настоящим членом семьи для всех сотрудников.

– 14 июля всеми любимый, наш самый красивый лев Сэм, после внезапной болезни ушёл от нас по радуге к звёздам. Мы всеми силами пытались ему помочь, но оказались бессильны, – рассказали в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило.

Самсону было 13 лет. Фото: Виктория МИНАЕВА

Сэму долго не могли подобрать пару. Сначала он дружил с лигрицей Зитой, а в 2019 году создал пару со львицей Найтирией из Ленинградского зоопарка. У любопытного и активного льва с подругой были очень нежные отношения.

Львы живут в среднем от 10 до 14 лет. Сэм недавно отметил свой 13-ый день рождения. Он родился в День города Новосибирска, 26 июня 2009 года.

Сэма очень любили сотрудники и посетители Новосибирского зоопарка. Фото: Виктория МИНАЕВА

Напомним, буквально недавно Сэма кормили мясом при зрителях в его день рождения.

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