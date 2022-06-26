На День города в Новосибирском зоопарке перед публикой покормили льва

В День города устроили показательные кормления львов.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В Новосибирском зоопарке в честь Дня города показательно покормили льва Сэма. Это была часть развлекательной программы. Перед царем зверей на каменный пьедестал поставили картонную коробку с мясом, а зрители с интересом наблюдали, когда лев приступит к трапезе.
Сэм поначалу неохотно приступал к обеду. Вскоре его место заняла львица Нейтири, но вместо того, чтобы есть, она больше красовалась перед публикой.
После еды разморенный от жары Сэм разлегся на песке в тени.
После еды можно и отдохнуть.
Фото: Анна ПАШАГИНА
— Вот где он нас видел с этой кормежкой, — шутят посетители зоопарка.
Напомним, на День города в Новосибирске приготовили очень насыщенную программу. В основном сибиряки собрались на Михайловской набережной.
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