На День города в Новосибирском зоопарке перед публикой покормили льва

В День города устроили показательные кормления львов. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирском зоопарке в честь Дня города показательно покормили льва Сэма. Это была часть развлекательной программы. Перед царем зверей на каменный пьедестал поставили картонную коробку с мясом, а зрители с интересом наблюдали, когда лев приступит к трапезе.

Сэм поначалу неохотно приступал к обеду. Вскоре его место заняла львица Нейтири, но вместо того, чтобы есть, она больше красовалась перед публикой.

После еды разморенный от жары Сэм разлегся на песке в тени.

После еды можно и отдохнуть. Фото: Анна ПАШАГИНА

— Вот где он нас видел с этой кормежкой, — шутят посетители зоопарка.

Напомним, на День города в Новосибирске приготовили очень насыщенную программу. В основном сибиряки собрались на Михайловской набережной.

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