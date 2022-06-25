День города в Новосибирске 26 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Главным подарком на День города станет салют. Фото: Евгений КОЧКИН

День города в Новосибирске 26 июня 2022 года впервые за два года пройдет без ковидных ограничений. Горожан ждут и праздничные площадки на Михайловской набережной, и концерты и конкурсы в парках. Если вы не попали на праздник, то все самые яркие моменты вы увидите на нашем сайте: прямая онлайн-трансляция начнется в 9.00.

Но, конечно, главным подарком для новосибирцев на День города станет фестиваль фейерверков «Огни в честь любимого города»: он начнется в 22.45 на Михайловской набережной.

Уважаемые читатели, если вы хотите присоединиться к нашей онлайн-трансляции, то присылайте ваши фото и видео на наш WhatsApp: тел.8-913-068-56-72. Мы обязательно опубликуем самые необычные кадры.

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