Водитель BMW X5 сбил 54-летнего пешехода в Новосибирске

В Новосибирске водитель BMW сбил пешехода. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Утром в среду, 3 августа, в Кировском районе Новосибирска водитель BMW X5 сбил человека. Об этом рассказали в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

За рулем BMW был 38-летний водитель. В 6 утра возле дома № 50 на улице Сибиряков-Гвардейцев он сбил 54-летнего мужчину, который переходил дорогу в метре от пешеходного перехода.

Пострадавшего увезли в больницу. Его состояние уточняется.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что часом позже женщина за рулем кроссовера пострадала в аварии с троллейбусом на улице Титова.

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