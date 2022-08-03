Женщина за рулем кроссовера пострадала в аварии с троллейбусом на Титова в Новосибирске

В ГИБДД раскрыли подробности утренней аварии с троллейбусом. Фото: АСТ-54.

В группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска раскрыли подробности утренней аварии с троллейбусом на улице Титова. Напомним, ДТП произошло в среду, 3 августа, в пробке возле площади Карла Маркса.

– 37-летняя водитель автомобиля «Ниссан Мурано» двигалась со стороны улицы Блюхера в сторону улицы Римского-Корсакова. Напротив дома № 1 по улице Титова женщина выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с троллейбусом, – рассказали в ГИБДД.

Женщину с травмами увезли в больницу. По предварительным данным, никто из персонала и пассажиров троллейбуса не пострадал.

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