В утренней пробке на Титова в Новосибирске столкнулись троллейбус и кроссовер

В Новосибирске кроссовер врезался в троллейбус. Фото: АСТ-54.

Утром в среду, 3 августа, в Ленинском районе автомобиль Nissan Murano врезался в троллейбус № 7. Авария произошла в пробке возле кольца площади Карла Маркса. Об этом очевидцы рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

– Сегодня около 7 утра рядом с домом №2 на улице Титова столкнулись троллейбус и кроссовер. На месте столкновения работает бригада медиков, – сообщают свидетели ДТП.

Очевидцы утверждают, что в аварии есть пострадавшие. В Госавтоинспекции уточняют информацию.

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