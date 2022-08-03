Трамваи, найденные в лесу под Новосибирском, отправили в Подмосковье на реставрацию

Найденные в лесу под Новосибирском трамваи отреставрируют в Новосибирске. Фото: Максим ЛЯДЕНКО.
Полуразрушенные трамвайные вагоны, брошенные в лесах Новосибирской области, получат новую жизнь в качестве музейных экспонатов. Их перевезли в Подмосковье для реставрации. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях реставратор Максим Ляденко.
– В этот раз удалось достаточно оперативно и чётко организовать перевозку всех найденных «С» и «М» в Подмосковье. Владельцы вагонов, понимая важность мероприятия, шли навстречу и охотно помогали, – рассказал Максим Ляденко.
Вагоны поднимали на кранах и перевозили на платформах. Фото: Максим ЛЯДЕНКО.
В Подмосковье передали по два вагона типа М – Московский и типа С – Сокольнический. Изначально они ходили в Москве. В 1960-х годах их передали в Новосибирск.
Напомним, найденные в лесу экспонаты еще в ноябре прошлого года хотели привести в порядок и отправить в музей.
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