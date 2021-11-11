В лесу под Новосибирском нашли московские трамваи середины прошлого столетия

Вагон С №1461 Фото: Кирилл Величко

В Новосибирском лесу реставраторы из Санкт-Петербурга нашли московские трамваи середины прошлого столетия. Специалисты уверены, что раритеты можно привести в порядок и отправить в музей, однако заниматься этим пока что некому.

— Среди находок — два вагона типа М (Московский) и два вагона типа С (Сокольнический), работавшие в Москве. В Новосибирск их передали в 1960-х годах. Так что теперь нельзя сказать, что такой подвижной состав утрачен навсегда. Его еще можно спасти, — рассказывает реставратор Максим Ляденко. — И доставить подлинники в музей столицы.

Вагон М. Фото: Кирил Величко

Однако, по словам реставратора, чтобы транспортировать вагоны в столицу и привести в должный вид потребуется много усилий неравнодушных людей, готовых помочь. Сейчас же пока что раритеные трамваи продолжают оставаться в лесу под Новосибирском, где им грозит разрушение.

Вагон М. Фото: Кирилл Величко

— В столице уже есть приблизительная реплика такого вагона, но она исторически недостоверна. Сохранять подлинные вещи — это, конечно, дорого, сложно, требует особых усилий и блеска в глазах. Найдутся ли в Москве люди, которые увидят в спасении чудом обнаруженных реликвий достойное для себя дело? — задается вопросом Максим Ляденко.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске обнаружили раритетный трамвай из Санкт-Петербурга. Сейчас он уже отправлен на историческую родину. Там транспорт отреставрируют и поместят в музей горэлектротранспорта.

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