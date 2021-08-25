Старейший блокадный трамвай отправят из Новосибирска в Санкт-Петербург

Старейший ленинградский трамвай отправится из Новосибирска в Санкт-Петербург. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старейший ленинградский трамвай отправится из Ленинского троллейбусного депо в Новосибирске обратно на историческую родину — в Санкт-Петербург. Там транспорт отреставрируют и поместят в музей горэлектротранспорта.

Эти трамваи — часть одного из составов, который работал в осажденном Ленинграде. В мире не сохранилось больше ни одного такого прицепного стального вагона. В Новосибирск они попали еще в 60-х годах: их перевезли сюда в рамках реновации в послевоенные годы. До современных лет они удивительно хорошо сохранились два таких раритета под номерами 86 и 267. 86-ой трамвай прибыл в Новосибирск в апреле 1965 года, а 267 — в декабре 1964 года. Первый вагон долгие годы служил бытовкой на территории электровакуумного завода, а второй нашелся на базе отдыха СКБ «Сибэлектротерм» в 150 километрах от Новосибирска.

— Неизвестно, какая судьба их ждала, если бы фотографии «странных строений» не попали в руки специалистов. Они без труда распознали прицепной стальной: характерные оконные рамы и деревянная отделка прекрасно сохранились, не хватает лишь пассажирских скамеек, — сообщили в мэрии Новосибирска. — Такие трамваи строились в Ленинграде на заводе «Красный Путиловец» почти 100 лет назад, в конце 1920-х. В военное время их старались выпускать на линию чаще других, ведь они были легче, и в случае необходимости, люди могли вытолкнуть состав из-под оборванной контактной сети после обстрела или бомбежки. На улицах осажденного города часто встречались «тройники» — трехвагонные составы с двумя прицепными типа ПС, так что уникальная находка в Новосибирске — самая настоящая часть блокадного поезда-«тройника».

Планируется, что трамваи прибудут в Санкт-Петербург 6 сентября. Там ими уже займутся специалисты-реставраторы.

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