Соседи рассказали о состоянии школьницы, которую 14 раз проткнули шилом в селе под Новосибирском

15-летняя выпускница (справа) выжила после нападения тети (слева). Фото: Соцсети

В Новосибирской области мать четверых детей 14 раз проткнула школьницу шилом. Как выяснил корреспондент КП-Новосибирск, напала женщина на родную племянницу. ЧП случилось вечером 29 июля в селе Кульча. Подростка в тяжелом состоянии госпитализировали.

- Девочка выжила, сейчас она в больнице. Ей пробило легкое, но врачи говорят, что состояние стабильное, угроза жизни миновала. Потерпевшая школьница недавно окончила 9 классов и сдала ОГЭ, готовилась к поступлению в колледж, – рассказали КП-Новосибирск жители села Кульча.

Конфликт начался в 2 часа ночи: пьяная 38-летняя тетя пришла в дом невестки выяснять отношения, в очередной раз приревновав к ней своего мужа. На защиту мамы встала 15-летняя девочка. В ответ Татьяна напала на собственную племянницу с шилом. Следователи насчитали на теле несовершеннолетней 14 ударов шилом.

Жители села Кульча рассказали КП-Новосибирск, что конфликт двух семей продолжался несколько лет. Татьяна ревновала невестку Веру к своему мужу. На этом фоне периодически возникали ссоры и скандалы, за которыми наблюдали дети.

Раньше нападавшая работала поваром в школьной столовой, но уже третий год сидела в декрете.

- ПДН были в курсе конфликта родственных семей. Они знали, что в обоих семьях матери выпивали. После скандалов и ссор приезжали, смотрели условия и уезжали назад. У Татьяны (нападавшей) четыре ребенка, суд ее арестовал на 90 суток. 8-месячного сына женщины забрали в Дом малютки, остальных детей тоже определяют. Гражданский муж на вахте, они не расписаны, – рассказала местная жительница. – Страшно, что же с детьми будет.

В СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело о попытке убийства несовершеннолетней. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

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